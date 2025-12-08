Световое шоу на Дворцовой площади за два дня посетили более 480 тыс. человек

Мероприятие состоялось 6 и 7 декабря.

За два дня световое шоу на Дворцовой площади увидели свыше 480 тыс. зрителей, что стало рекордом посещаемости за 4 года существования конкурса "Страна СВЕТА". Об этом сообщил 8 декабря вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Мероприятие состоялось 6 и 7 декабря, в День Эрмитажа показали также спектакль о П. И. Чайковском. Только за субботу шоу посмотрели 100 тыс. гостей.

Видео: Telegram / Пиотровский Online