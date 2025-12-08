  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:56
114
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Световое шоу на Дворцовой площади за два дня посетили более 480 тыс. человек

0 0

Мероприятие состоялось 6 и 7 декабря.

За два дня световое шоу на Дворцовой площади увидели свыше 480 тыс. зрителей, что стало рекордом посещаемости за 4 года существования конкурса "Страна СВЕТА". Об этом сообщил 8 декабря вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Мероприятие состоялось 6 и 7 декабря, в День Эрмитажа показали также спектакль о П. И. Чайковском. Только за субботу шоу посмотрели 100 тыс. гостей. 

Ранее мы рассказывали о том, что картину Рембрандта "Жертвоприношение Авраама" представят в Эрмитаже. Работа находилась на реставрации. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: дворцовая площадь, световое шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии