Картину Рембрандта "Жертвоприношение Авраама" представят в Эрмитаже

Эрмитаж готовится представить публике отреставрированную версию знаменитой картины Рембрандта "Жертвоприношение Авраама". Четыре года продолжалась кропотливая работа реставраторов, целью которой было восстановление оригинальной живописной техники мастера, очищенной от слоя лака и последующих записей. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский который поделился новостью в своем Telegram-канале.

Впервые после завершения процесса реставрации картина будет демонстрироваться широкой аудитории начиная с 10 декабря. Экспозиция расположится в Аполлоновом зале Зимнего дворца, предлагая зрителям уникальный шанс увидеть произведение искусства не только визуально, но и посредством современных технологий визуализации.

Посетители увидят фотографию картины в ультрафиолете и инфракрасных лучах, а также электронно-микроскопические фотографии, полученные в процессе реставрации.

Фото: Telegram / Пиотровский Online