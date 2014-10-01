Михаил Пиотровский сообщил подробности о реставрации Биржи

Руководитель отметил, что здание находилось в аварийном состоянии на момент передачи музею.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, как происходит реставрация Биржи в Петербурге в рамках пресс-конференции по случаю Дней культурного учреждения.

Руководитель отметил, что здание находилось в аварийном состоянии на момент передачи музею. Сейчас на финансирование была подана заявка: реставрация состоится при её удовлетворении.

Напомним, что на завершение реставрационных работ запланировано на 2027 год. На это необходимо направить 2,5 млрд рублей. Второй этап работ будет включать в себя создание инженерных сетей, строительство котельной и отделку внутренних интерьеров.

Ранее Эрмитаж предупредил посетителей о временном закрытии Комендантского подъезда.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа