В Дни Эрмитажа на фасадах исторических зданий в Петербурге покажут мультимедийное шоу

Событие посвятят 320-летию со дня основания города, а также финалу Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна СВЕТА".

В Дни Эрмитажа на фасадах исторических зданий Северной столицы появятся яркие проекции. Мультимедийное шоу посвятят 320-летию со дня основания города, а также финалу Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна СВЕТА". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Конкурс вдохновлён опытом исторических мэппингов (транслирование изображения на поверхности с помощью проектора). Помимо красочного зрелища, это станет соревнованием талантливых художников из разных российских регионов.

Нам было важно узнать, как живут видео- и медиахудожники в регионах. Мы стали думать, как их объединить на одной площадке, какая тема могла бы быть интересна всем. И решили, что они должны презентовать свое место силы, свою малую родину". Катерина Медынцева, куратор Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна СВЕТА"

В 2022 году на конкурс подали 78 заявок из 33-ёх регионов. Сейчас заявок стало уже 96, причём как от команд, так и от отдельных художников.

Ранее мы сообщили о том, что "Новогодняя почта" начнет работать 19 декабря.

Фото: Сергей Богомяко