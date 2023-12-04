"Новогодняя почта" начнет работать 19 декабря

Почтовое отделение на Дворцовой площади будет открыто до 29 декабря включительно.

В Петербурге 19 декабря откроется "Новогодняя Почта". Все желающие смогут бесплатно отправить праздничную открытку в любой уголок России. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Почтовое отделение будет работать до 29 декабря включительно с 17:00 до 21:00 каждый день. Все желающие смогут бесплатно получить открытки, при этом не требуется покупать марки или что-то еще.

В этом году праздничные открытки будут украшены изображениями, которые создали дети. Юные художники сделали работы на тему зимних видов спорта. Кроме того, на "Новогодней почте" будут представлены открытки, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра "Аврора" и хоккейному клубу "Динамо Санкт-Петербург". Проект подготовили "Почта России" и "Петербургский Дневник".

На Дворцовой площади установят два почтовых ящика, где можно будет оставить поздравления. Кроме того, напротив Эрмитажа установят гигантский абажур и фотозону. Архитектурное пространство украсят почти четыре тысячи огоньков.

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Фото: Петербургский Дневник