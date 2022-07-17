Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем нужно питаться в декабре

С наступлением холожов стоит обогащать свой рацион витаминами, микро- и макроэлементами.

С наступлением зимы стоит обогащать свой рацион витаминами, микро- и макроэлементами. При этом необходимо разнообразить питание. О том, какие продукты лучше всего подойдут для холодного сезона, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Зимой горожанам советуют есть мясо, рыбу, молочные продукты и домашние соленья. Ещё перед началом зимы стоит сделать замороженные или засушенные заготовки летних и фруктов, а также сделать варенье, соусы, засолить и замариновать овощи и грибы. Однако в рацион должны входить не только заготовки, но также свежие овощи, фрукты и зелень. Полезными будут цикорий, сельдерей и полевой салат.

Также ведомство посоветовало включать в питание цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны), чтобы запастись витамином С.

Ранее мы сообщили о том, что заболеваемость коклюшем в Петербурге возросла в 13 раз.

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