Заболеваемость коклюшем в Петербурге возросла в 13 раз

Примечательно, что 94,3% из перечисленных случаев приходится на детей.

В период с января по октябрь заболеваемость коклюшем в Северной столице выросла на 13,4 раза по сравнению со статистикой за прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Примечательно, что 94,3% из перечисленных случаев приходится на детей. Чаще всего заболевание подстерегает непривитых несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет.

Напомним, что коклюш является опасным инфекционным заболеванием дыхательных путей. Заразиться можно воздушно-капельным путём при прямом контакте с носителем. В качестве распространённых симптомов можно отметить сухой кашель, насморк и небольшую температуру. Затем кашель может усиливаться и сопровождаться рвотой. Единственным доказанным средством защиты против вируса служит иммунизация.

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Фото: Piter.TV