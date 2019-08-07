В Комздраве Петербурга ответили на самые волнующие вопросы о ВИЧ

Все страны мира 1 декабря отмечают День борьбы со СПИДом.

Главный врач СПб Центра СПИД Татьяна Виноградова перечислила симптомы ВИЧ-инфекции, рассказала существует ли постконтактная профилактика и назвала мероприятия, которые будут проходить в Северной столице ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Все страны мира 1 декабря отмечают День борьбы со СПИДом. Петербург тоже подготовился к дате. В Комздраве сегодня, 29 ноября, главный врач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова ответила на вопросы жителей о вирусе и рассказала о предстоящих городских мероприятиях, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции.

Сейчас в городе живет около 40 тыс. инфицированных людей. Ежегодно выявляют 1,5 тыс. заражений. Качество жизни людей, которые вовремя обратились за лечением к медикам, не ухудшается.

По словам специалиста, вирус все чаще выявляют у среднестатистических людей, которые вовсе не являются маргиналами. Некоторые из зараженных даже имеют ученые степени. Средний возраст зараженных пациентов составляет 35 - 45 лет. И почти все инфицированные когда-то вступали в интимную связь с человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен.

Медик призвала горожан пройти тест на вирус, чтобы приостановить распространение заболевания. Анализы может сдать анонимно и бесплатно любой человек. Татьяна Виноградова посоветовала горожанам проверяться на вирус почаще, потому что заболевание не имеет специфических проявлений в начале заражения. Симптомы напоминают грипп — пациенты чувствуют повышение температуры, боль в горле, ломоту, недомогание, замечают увеличение лимфоузлов и сыпь, иногда начинается диарея. Если не принимать антиретровирусную терапию, у инфицированных через 10-15 лет начинается стадия СПИДа. У тех, кто вовремя начал лечение, средняя продолжительность жизни такая же, как у здоровых людей.

Сейчас ВИЧ не приговор. Но лечение пожизненное, нельзя прерывать прием таблеток. Татьяна Виноградова, Главный врач СПб Центра СПИД

Кроме того, специалист отметила, что сегодня существует экстренная профилактика ВИЧ-инфекции. После "аварийных ситуаций" (когда гипотетически могло произойти заражение) нужно прийти к врачу и описать обстоятельства потенциального инфицирования (укол подозрительной иглой, незащищенный половой акт с малознакомым человеком и т.п.). Врач назначит препараты, которые не позволят вирусу распространиться по организму. Важно принимать таблетки строго по прописанному врачом графику. Виноградова подчеркнула, что обратиться к специалисту после "аварийной ситуации" нужно максимум в течение 72 часов.

Главный врач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями рассказала, какие мероприятия проходят в Северной столице в преддверии даты. Сейчас в ТРК "Питер Радуга" работает пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. У всех желающих проверить здоровье берут кровь из пальца, а результат теста сообщают уже через 15 минут. Там можно задать специалистам любой вопрос о вирусе. 1 декабря в атриуме ТРК пройдут бесплатные консультации с врачом-инфекционистом Петербургского центра СПИД (прием будет вести Никита Эдуардович Монахов), пульмонологом Городского противотуберкулезного диспансера, терапевтом благотворительного фонда "Гуманитарное действие". Также здесь пройдет фотовыставка "Открытые лица". В этот день некоммерческие общественные организации представят свои сервисы и проекты горожанам, проведут мастер-класс по энкаустики и консультации с психологами, а "Красный крест" научит оказывать первую помощь.

На парковке ТРК "Питер Радуга" все желающие смогут сделать флюорографию в мобильном флюорографе Городского противотуберкулезного диспансера. В мобильном пункте благотворительного фонда "Гуманитарное действие" можно будет бесплатно сделать тест на сифилис и проконсультироваться с гинекологом.

Фото: ВКонтакте / СПБ Центр СПИД