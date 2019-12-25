Световое шоу окрасит Кронштадтский Морской собор с 21 декабря

Представление будут транслировать каждый день с 18:00 до 22:00.

Световое шоу окрасит Кронштадтский Морской Никольский Ставропигиальный собор. Ордер для проведения работ по организации мероприятия выдала ГАТИ Петербурга.

Мероприятие "Мультимедийное новогоднее шоу в Кронштадте" состоится на Якорной площади с 21 декабря по 8 января 2025 года. Представление будут транслировать каждый день с 18:00 до 22:00, а 1 января лазерная подсветка проработает до 03:00.

Гостей ожидают также снежный шар, рождественские часы, звезда и подарок. Кроме того, на площади появится елка с игрушками. Вход свободный.

Ранее на Piter.TV: в новогодние каникулы в Петербург приедут более 1,2 млн туристов.

Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга