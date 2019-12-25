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В новогодние каникулы в Петербург приедут более 1,2 млн туристов
Сегодня, 15:44
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В новогодние каникулы в Петербург приедут более 1,2 млн туристов

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Подготовлено свыше 300 праздничных мероприятий.

В новогодние каникулы в Петербург приедут более 1,2 туристов. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский 10 декабря. 

В 2023 году вклад приезжих в экономику в период праздников составил более 20 млрд рублей. А в этом году показатель может вырасти еще на 25-30%. 

В Северной столице в Новый год пройдут "Рождественские ярмарки", также получится погулять по украшенному городу. Всего подготовили свыше 300 мероприятий. 

Кроме того, во второй раз с 21 декабря по 8 января Якорная площадь в Кронштадте преобразится благодаря световым объемным инсталляциям. А с 1 по 14 января в Петропавловской крепости перед Нарышкиным бастионом состоится фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". 

Ранее мы сообщили о том, что общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новый год, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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