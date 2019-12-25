Общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь в Петербурге

Работа метрополитена и наземного транспорта в Петербурге в Новый год будет круглосуточной, рассказали 10 декабря в Смольном.
Также отмечается, что движение по Невскому проспекту перекроют с 18:00 31 декабря. Это связано с гуляниями, которые начнутся с 23:00 в тот же день.
Кроме того, фасад Штаба Гвардейского корпуса украсят световые проекции по мотивам сказочных сюжетов.
Ранее мы сообщили о том, что в рамках заседания правительства Северной столицы утвердили программу новогоднего оформления города.
Фото: Piter.TV
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