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Огни на праздничной ёлке на Дворцовой площади зажгут 20 декабря
Сегодня, 12:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Огни на праздничной ёлке на Дворцовой площади зажгут 20 декабря

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Кроме того, Петербург украсят поздравительные плакаты, посвященные Новому году, Рождеству и Году семьи.

На заседании Правительства Петербурга утвердили программу новогоднего оформления города. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.  

На Московском проспекте и в Александровском саду установят обновленные световые инсталляции, освежат праздничный декор Володарского моста. На набережной Фонтанки будет создан новый рождественский туристический маршрут, а на центральных улицах и проспектах города засияют гирлянды и звезды.

Главная новогодняя ель приедет на Дворцовую площадь из Выборгского района Ленинградской области. Огни на ней зажгут уже 20 декабря. Всего в городе разместят 84 искусственных больших ели.

Кроме того, Петербург украсят поздравительные плакаты, посвященные Новому году, Рождеству и Году семьи.

Наша добрая традиция — использовать для оформления работы конкурса детского рисунка. Лучшие из них появятся на праздничных афишах.

Борис Пиотровский

Размещение декора началось 3 ноября, закончат украшать Петербург к 20 декабря.

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Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, елка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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