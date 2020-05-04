  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фестиваль "КроншЛед" состоится на территории Петропавловской крепости
Сегодня, 9:12
51
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Фестиваль "КроншЛед" состоится на территории Петропавловской крепости

0 0

Производство работ по ордеру разрешено с 7 декабря.

Ежегодный фестиваль "КроншЛед" состоится на территории Петропавловской крепости в новогодние праздники. Ордер для обеспечения организации этого мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга. 

Производство работ по ордеру разрешено с 7 декабря, а 16 декабря организаторы завезут первую партию льда к Нарышкину бастиону для того, чтобы скульпторы начали создавать свои произведения. 

С территории крепости ледяные скульптуры и оборудование уберут к 21 января 2025 года. 

Ранее на Piter.TV: на Дворцовой площади вновь установят горку. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, кроншлёд, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии