Производство работ по ордеру разрешено с 7 декабря.

Ежегодный фестиваль "КроншЛед" состоится на территории Петропавловской крепости в новогодние праздники. Ордер для обеспечения организации этого мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

Производство работ по ордеру разрешено с 7 декабря, а 16 декабря организаторы завезут первую партию льда к Нарышкину бастиону для того, чтобы скульпторы начали создавать свои произведения.

С территории крепости ледяные скульптуры и оборудование уберут к 21 января 2025 года.

Ранее на Piter.TV: на Дворцовой площади вновь установят горку.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга