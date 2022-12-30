Театр имени Ленсовета отметил 90-летие

В ходе творческого вечера были продемонстрированы отрывки из спектаклей разных лет, заработала выставка театральных костюмов коллектива.

В театре имени Ленсовета прошёл юбилейный творческий вечер. Культурному учреждению исполнилось 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Театр основал ученик Всеволода Мейерхольда режиссёр Исаак Кролл. В 1953 году учреждению присвоили имя Ленинградского Совета. Первой постановкой стал спектакль "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского, премьера которого состоялась в 1933 году. Его снова показали для зрителей в честь юбилея.

В ходе творческого вечера были продемонстрированы отрывки из спектаклей разных лет, заработала выставка театральных костюмов коллектива. Мероприятие посетил спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

Ранее мы сообщили о том, что Валерий Гергиев впервые высказался о возможном назначении главой Большого театра.

Фото: ВКонтакте / Театр им. Ленсовета