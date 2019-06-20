Валерий Гергиев впервые высказался о возможном назначении главой Большого театра

Художественный руководитель, генеральный директор Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев в первый раз прокомментировал новость о возможном назначении его главой Большого театра. Как заявил руководитель в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, он не стремился к этой должности.
Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным
Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра
Также Гергиев рассказал о своей поездке в КНР. Он и артисты Мариинки провели в Поднебесной 20 дней.
Ранее мы сообщили о том, что Михайловский театр в Петербурге 8 ноября отмечает 190-летие.
Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев (В. Барановский)
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