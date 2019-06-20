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Валерий Гергиев впервые высказался о возможном назначении главой Большого театра
Сегодня, 16:49
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Валерий Гергиев впервые высказался о возможном назначении главой Большого театра

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Руководитель заявил, что он не стремился к этой должности.

Художественный руководитель, генеральный директор Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев в первый раз прокомментировал новость о возможном назначении его главой Большого театра. Как заявил руководитель в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, он не стремился к этой должности.

Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным

Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра

Также Гергиев рассказал о своей поездке в КНР. Он и артисты Мариинки провели в Поднебесной 20 дней.

Ранее мы сообщили о том, что Михайловский театр в Петербурге 8 ноября отмечает 190-летие.

Фото:  ВКонтакте / Валерий Гергиев (В. Барановский)

Теги: валерий гергиев, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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