Михайловский театр в Петербурге 8 ноября отмечает 190-летие

В собрании коллектива культурного учреждения принял участие губернатор Александр Беглов.

8 ноября Михайловский театр Петербурга отмечает 190-летие со дня основания. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В собрании коллектива культурного учреждения принял участие губернатор Александр Беглов, который поздравил художественного руководителя Владимира Кехмана с юбилеем. Кроме того, он вручил Благодарности сотрудникам и отметил, что стены театра помнят Иоганна Штрауса, здесь впервые увидел свет оперы Шостаковича и Прокофьева.

Театр живет своей энергией еще и благодаря молодежи. Молодые артисты дарят свою энергетику зрителям и прославляют наш любимый город. Уверен, что Михайловский театр всегда будет на передовых позициях. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Здание Михайловского театра построил архитектор Александр Брюллов. Фасады выполнены по проектам Карла Росси.

Сегодня в коллективе учреждения 859 сотрудников, включая оперную и балетную труппы, артистов хора, оркестра, постановочный, технический и административный персонал.

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Фото: комитет по культуре Петербурга