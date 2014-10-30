Цискаризде представит балет "Щелкунчик" в новой редакции на сцене БДТ

Народный артист России займётся постановкой по просьбе Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Народный артист России Николай Цискаридзе поставит балет "Щелкунчик" в новой редакции по просьбе Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. Как пишет ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра заслуженного артиста России Андриана Фадеева, премьера состоится 3 декабря на сцене БДТ.

Фадеев отметил, что театр рад сотрудничеству с Цискаридзе и выразил надежду, что обновлённый "Щелкунчик" станет сказочным подарком петербуржцам к новогодним праздникам.

Впервые балет по знаменитому произведению Петра Чайковского был показан публике в Мариинском театре в 1892 году. Хореографом выступпил Лев Иванов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут открыть первый в России музей балета.

Фото: Piter.TV