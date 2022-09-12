Большой театр в Петербурге возглавит дирижер Валерий Гергиев

О назначении Валерия Гергиева на должность объявят во время IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Художественный руководитель, генеральный директор Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев станет новым директором Большого театра в Петербурге. Об этом пишет издание "Известия".

О назначении Валерия Гергиева на должность объявят во время IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. По данным СМИ, бывший руководитель Большого театра Владимир Урин покинет пост по собственному желанию.

Форум объединенных культур пройдет в Северной столице с 16 по 18 ноября. На форуме состоятся как деловые, так и культурные мероприятия: гала-концерт звезд в Михайловском театре, фестиваль китайской культуры на сцене Александринского театра, большая концертная программа на Дворцовой площади 16 ноября и цирковое шоу.

Фото: Московская филармония