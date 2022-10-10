Культурный форум в Петербурге объявил программу

Во время форума состоятся не только деловые, но и культурные мероприятия.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября в Петербурге, он будет называться "Форум объединенных культур". Об этом сообщили на пресс-конференции в ТАСС с участием зампредседателя правительства России Татьяны Голиковой и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

На вопрос о том, примет ли участие в форуме президент России Владимир Путин, прозвучал ответ, что организаторы "надеются, что он примет участие в один из дней.

Во время форума состоятся не только деловые, но и культурные мероприятия – гала-концерт звезд в Михайловском театре, фестиваль китайской культуры на сцене Александринского театра, а также большая концертная программу на Дворцовой площади 16 ноября и цирковое шоу.

Последний раз форум проходил в 2019 году.

В дни проведения культурного форума в Петербурге вход в Эрмитаж станет бесплатным.

Фото: ВКонтакте/ Культурный форум