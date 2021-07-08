Подать заявку на волонтерство на Петербургский культурный форум можно до 20 октября

Кандидату должно быть больше 18 лет.

Организаторы IX Санкт-Петербургского международного культурного форума объявили о наборе волонтеров. Подать заявку на участие можно до 20 октября на сайте форума.

Волонтеры будут заниматься задачами по аккредитации участников, встречать гостей в пресс-центре и на площадках форума, которыми станут Главный штаб Государственного Эрмитажа и Мраморный дворец.

Каждый волонтер проходит обучение в рамках брифингов и инструктажей от специалистов Форума. Волонтерам предоставляют форму и питание. После проведения мероприятия волонтеры получают именные благодарственные письма от дирекции. говорится в сообщении.

Стать добровольцем может человек старше 18 лет. Если вашу кандидатуру одобрят, то вам направят электронное письмо с дальнейшими инструкциями.

Петербургский международный культурный форум в этом году пройдет с 10 по 12 ноября. Программа включает в себя разнообразные деловые форматы, в том числе дискуссии, круглые столы, заседания, семинары, конференции. Она разделена на 4 тематических блока: "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Кино", "Креативные индустрии и современное искусство".

Фото: Piter.tv