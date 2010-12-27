Петербуржцы ринулись оформлять визы после объявления об ужесточении правил

В визовом центре на Марата выстроились огромные очереди.

Финляндия с 1 сентября ужесточит правила получения шенгена для россиян. В консульстве будут запрашивать все сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС.

После этой новости петербуржцы поспешили оформить визу по старым правилам. Пользователи в соцсетях поделились, что 2 августа в визовом центре на улице Марата столпились огромные очереди.

"Уже 17 часов, вход закончен в 16-00, а передо мной в кассу почти 200 человек ... Визовый центр, похоже, работает теперь круглосуточно", – поделилась одна из пользователей.

В целом после объявления об ужесточении правил спрос на шенгенскую визу вырос на 30%.

Ранее на Piter.TV: финны могут получить право на бесплатные электронные визы в Петербург.

Фото: vk.com/id1087252