Финны могут получить право на бесплатные электронные визы в Петербург

В это время в Финляндии ужесточат правила получения шенгена для граждан РФ.

Финны смогут получать бесплатную электронную визу для поездок в Петербург и Ленинградскую область. О такой возможности рассказал глава консульского отдела МИД Финляндии Паси Туоминен.

В четверг, 1 июля, ведомство получило официальное сообщение о введение в городе на Неве и области специального визового режима. Однако на данный момент информации о том, что Финляндия станет одной из стран-участниц программы, пока нет.

В свою очередь финская сторона ужесточила правила получения шенгена для россиян. Теперь к заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия.

Весь перечень государств, граждане которых смогут въезжать в Петербург и Ленобласть по электронной визе, будет определен до 1 октября 2019.

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