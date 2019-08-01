В консульстве будут запрашивать все сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС.

Финляндия с 1 сентября ужесточит правила получения шенгена для россиян. В консульстве будут запрашивать все сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии.

Ранее Финляндия запрашивала визовую анкету, фотографию, действующий заграничный паспорт, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. Более детальные документы требовались лишь в исключительных случаях.

Теперь все сопроводительные документы будут запрашиваться в обязательном порядке. К заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия. Для этого нужно взять выписку из банка за последние три месяца и справку с работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ.

В августе все обновленные требования будут опубликованы на русском и английском языках на сайтах финских визовых центров в России.

Однако россияне полгода смогут посещать Шри-Ланку по бесплатной визе.