Россияне полгода смогут посещать Шри-Ланку по бесплатной визе

Россияне и граждане еще 47 стран с 1 августа до 1 февраля 2020 года смогут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам.

Россияне и граждане еще 47 стран с 1 августа до 1 февраля 2020 года смогут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам. Об этом сообщила газета The Star.

Власти Шри-Ланки таким образом хотят привлечь поток туристов, который упал на 70,8% после терактов на католическую Пасху. Визы россиянам будут выдавать сразу в аэропорту по прилету. Раньше виза обходилась в 35-40 долларов. Эксперимент с бесплатными визами продлится полгода, а потом будет проведена оценка результатов. В 2018 году доходы от туризма на Шри-Ланке составили почти $4,4 млрд. Это 4,9% от ВВП страны.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Погибли 250 человек, в том числе, 40 иностранцев. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).