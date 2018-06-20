Количество жертв терактов на Шри-Ланке снизилось на 100 человек

Ответственность за взрывы на себя взяла запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

Власти Шри-Ланка рассказали, что в недавних взрывах на острове погибло около 250–260 человек. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Ранее в СМИ публиковалась информация о 359 погибших.

В минувшее воскресенье, когда католики праздновали Пасху, в государстве прогремели 8 взрывов. Бомбы были заложены в 3 пятизвездочных отелях, в 3 храмах, где проходили богослужения и в зоопарке. В результате происшествий погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Индии, Марокко и Бангладеш.

Ответственность за взрывы на себя взяла запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". По подозрению в организации терактов было задержано более 10 человек.

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Фото: REUTERS/Thomas Peter