В центре Мюнхена произошли взрывы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на пожарную службу города.

Инцидент произошел 1 октября в районе Лерхенау. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, он заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Прибывшие на место полицейские и пожарные также обнаружили тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями.

В результате взрыва пожар охватил дом и несколько автомобилей. В пожарной службе Мюнхена отметили, что могут быть перебои в движении транспорта. Местным жителям рекомендуют избегать прогулок возле района, где произошли взрывы.

