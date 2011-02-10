В Европе рассказали о задачах в Балтийском море, которые выполнял пойманный в Италии сергей Кузнецов.

В диверсионную группу, совершившую теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря, входили семь человек. Соответствующая информация содержится в Европейском ордере на арест подозреваемых. Соответствующие данные привели журналисты из информационного агентства "РИА Новости". В СМИ уточнили, что координатором криминальной операции стал задержанный на территории И талии украинский гражданин Сергей Кузнецов. Мужчину поймали недалеко от Римини по официальному запросу Германии.

Ему было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника... Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию. текст документа на арест

После установки взрывного устройства 22 сентября 2022 года участники вернулись в морской порт Вик, после чего Сергей Кузнецова был вывезен на украинскую территорию. Спустя четыре дня около 02:03 и 19:03 часов прогремели взрывы, вызвавшие разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров. В результате преступления на объектах были зафиксированы сильные повреждения и произошла утечка больших объемов газа в акваторию региона. "Северный поток", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в природном газе, стал непригоден к эксплуатации. "Северный поток — 2" был завершен, однако еще не введен в эксплуатацию на момент взрывов.

