Против Трампа. В американской президентской гонке – новый участник

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о политических амбициях в своем Twitter-аккаунте.

В четверг, 25 марта, список кандидатов на пост президента США от демократической партии пополнился еще одной фамилией.

"Главные ценности этой нации... Наше положение в мире... Наша демократия... Все, что сделало Америку Америкой, поставлено на карту. Поэтому сегодня я объявляю о своей кандидатуре на выборах президента США" – заявил Байден на своей странице в соцсети.

Бывший вице-президент США стал двадцатым политиком, публично заявившим о возможном выдвижении кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. В числе публичных личностей – сенаторы Элизабет Уоррен, Кори Букер и Берни Сандерс, бывший конгрессмен от Техаса Бето О"Рурк и многие другие.

От Республиканской партии в праймериз пока решили принимать участие только два политика – бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэльд и действующий президент США Дональд Трамп.

Демократы назовут имя своего кандидата на партийном съезде в июле 2020 года в Милуоки. Республиканцы определятся со своим представителем на выборах в конце августа 2020 года в городе Шарлотт. Сами выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Видео: Joe Biden, University of Delaware / YouTube