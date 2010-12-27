После новых правил спрос на финскую визу в Петербурге упал вдвое

За первые две недели поступило 7,3 тысячи обращений.

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Петербурге вдвое сократился спрос на финскую визу. Об этом сообщает Генконсульство Финляндии.

По подсчетам аналитиков, в прошлом году в это же время визу Финляндии стремились получить 15,3 тыс. горожан. Эксперты считают, что на такой резкий спад повлияли ужесточенные правила при получении документа.

Напомним, поправки вступили в силу с 1 сентября 2019 года. С осени к заявлению необходимо будет приложить информацию о месте проживания во время поездки. А также выписку из банка за последние три месяца и свидетельство о владении собственности в РФ.

Ранее мы сообщали о том, что с начала октября туристам начнут выдавать электронные визы для поездок в Петербург.

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