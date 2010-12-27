Атташе посольства Эстонии заявил, что нововведение способно повлиять на поездки финских туристов в Таллин и другие города республики.

В понедельник, 16 сентября, стало известно о том, что с начала октября туристам начнут выдавать электронные визы для поездок в Петербург. Ранее иностранные туристы могли посещать по электронной визе Дальний Восток и Калининградскую область. Об этом сообщают СМИ.

Атташе посольства Эстонии заявил, что нововведение способно повлиять на поездки финских туристов в Таллин и другие города республики. По словам Кбеян, такая упрощенная визовая система в Россию, уменьшит поток финских туристов в Эстонию.

Удобная система электронных виз была введена для туристов из 53 стран, и, конечно, не все они будут путешествовать в Россию через Эстонию отметил он

Напомним, что эксперты зафиксировали снижение количества финских туристов с зимы 2018 года. Специалисты полагают, что такой спад связан с тем, что республика постепенно поднимает акцизы на алкоголь.

Ранее мы сообщали о том, что пассажирка "Аллегро" сломала плечо на платформе Финляндского вокзала.

Фото:pixabay