Пассажирка "Аллегро" сломала плечо на платформе Финляндского вокзала

Женщина споткнулась на подножке и упала между вагоном и платформой.

В минувшее воскресенье, 15 сентября, на платформе Финляндского вокзала пассажирка поезда "Аллегро" упала между вагоном и платформой. Об этом сообщает следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, 28-летняя девушка очень торопилась покинуть поезд и не дождалась полного открытия дверей. В итоге она споткнулась на подножке и упала между вагоном и платформой. Известно, что пассажирка получила многочисленные переломы. В данный момент она находится под присмотром медиков.

Транспортные полицейские проводят проверочные и оперативные мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что молодая девушка загорелась от плиты в квартире на Энергетиков.

Фото:pixabay