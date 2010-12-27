Молодая девушка загорелась от плиты в квартире на Энергетиков

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 15 сентября из квартиры на проспекте Энергетиков госпитализировали 17-летнюю девушку. У пострадавшей диагностировали сильные ожоги. Об этом пишет АН "Оперативное перекрытие".

За час до приезда медиков рубашка пострадавшей загорелась от плиты. Потушить одежду сразу не удалось. В итоге девушка попала в первую детскую горбольницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали ожоги груди, спины и левой кисти.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV