Житель Невского района ошпарил 8-летнюю дочь кипятком

Девочку госпитализировали с термическим ожогом третий степени.

В среду, 28 августа, в Невском районе мужчина случайно уронил со стола чайник и обдал кипятком 8-летнюю дочь. Девочку увезли в Детскую больницу №1 в тяжелом состоянии. Инцидент произошел около 22:00 в квартире на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Медики диагностировали у школьницы термический ожог кипятком третий степени. При этом семья пострадавшей благополучная: отец работает инженером в курьерской службе, а мать – в банке.

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