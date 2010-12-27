Ночью пожарные потушили Mercedes на Прибрежной улице

Возможно, автомобиль загорелся из-за проблем с электрикой.

Ночью в четверг, 29 августа, в Невском районе пожарные потушили Mercedes S-класса. Автомобиль загорелся в 1:35 у дома №8 на Прибрежной улице. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Спасатели прибыли на место через десять минут после вызова. Поскольку загоревшаяся иномарка стоял посередине двора, огонь не перекинулся на другие автомобили. Сведений о пострадавших не поступало.

Местные жители предположили, что Mercedes сгорел из-за проблем с электричкой. По их словам, 18 мая 2018 года автомобиль попал в ДТП с трамваем на проспекте Обуховской Обороны. Тогда у иномарки смяло капот, и ее ремонтировали около месяца. Возможно, что автомастера плохо смонтировали электрику, после чего в проводах произошло короткое замыкание. Также у петербуржцев появилась версия о том, что иномарку поджег ее владелец, чтобы получить деньги от страховой компании.

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Фото: vk.com/spb_today