Житель Пушкина застрял между сидениями взломанной "Газели"

Угонщику пришлось распылить огнетушитель, чтобы привлечь к себе внимание.

Рано утром 26 августа сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался угнать "Газель". Об этом пишет пресс-служба УВО.

Инцидент произошел на территории завода на Автомобильной улице в Пушкине. Задержанный проник в чужой автомобиль, разбив правое боковое стекло одной из дверей. Однако выбраться самостоятельно из "Газели" мужчина не смог, так как застрял между сидениями транспортного средства. Для привлечения внимания злоумышленник взял в руки огнетушитель и начал распылять его в салоне авто.

Тревожное сообщение поступило от сотрудников завода. Правоохранители прибыли на место происшествия и увидели, как неизвестный распыляет из салона "Газели" огнетушитель.

Мужчину задержали и передали сотрудникам территориального отдела полиции. По факту случившегося ведется расследование.

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Фото: Piter.TV