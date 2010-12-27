Названы районы Петербурга с самым большим количеством преступлений

Согласно статистике преступность возросла в центральных районах и чуть снизилась – в спальных.

С начала 2019 года наибольшее количество преступлений было зафиксировано в Невском и Калининском районах. Об этом сообщает "Петербургский Дневник", ссылаясь на данные ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве журналистам издания сообщили, что в этом году в Приморском районе было совершено 2069 преступлений, в Невском – 2666, в Калининском – 2522, в Выборгском – 2206, во Фрунзенском – 1533, а в Кировском – 1509. В Красногвардейском, Красносельском, Московском и Центральном было зафиксировано около 1700 преступлений. В остальных районах показатели не перешагнули отметку в тысячу. Меньше всего преступлений совершается в Кронштадте – 199.

Наибольшая концентрация правонарушений по показателям "преступление на на количество тысяч жителей" было зафиксировано в Адмиралтейском районе, наименьшее в – Приморском. Самыми распространенными преступлениями остаются драка, угон машины, грабеж и развратные действия.

Согласно статистике преступность возросла в центральных районах и чуть снизилась – в спальных. Отмечается, что это может быть связано с возросшей активностью правонарушителей в офисных помещениях.

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