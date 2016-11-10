Сомелье Тузмухамедов объяснил популярность настоек в России

Эксперт считает, что на это повлияли две ключевые причины.

Сомелье Эркин Тузмухамедов объяснил популярность настоек в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалалу "360".

По его словам, самым популярным алкоголем в России остается водка. Эксперт уточнил, что она составляет 60% от всей реализуемой продукции. Он также отметил бум настоек. Сомелье считает, что на это повлияли две ключевые причины: патриотизм и отсутствие ассортимента. Тузмухамедов подчеркнул, что настойки захватили города, став ответом на вызов рынка.

Ранее мы сообщали, что в Подольске отдыхающие случайно сожгли чужой Lexus во время жарки шашлыка.

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