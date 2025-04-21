В Подольске отдыхающие случайно сожгли чужой Lexus во время жарки шашлыка

Причиной возгорания мог стать непотушенный мангал.

Группа отдыхающих случайно устроила поджог на территории стоянки с автомобилями в тот момент, когда жарила там шашлыки. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru". Авторы материала уточнили, что несколько иномарок, в том числе и дорогостоящий Lexus повреждены. Источник СМИ указал, что во время посиделок огонь перекинулся сначала на траву, а после - на транспортные средства. В социальные сети попали кадры с места происшествия. На них видно, что несколько машин полностью выгорели. К ликвидации пламени привлекались сотрудники экстренных служб. Согласно предположению, возгорание произошло из-за того, что отдыхающие не потушили мангал. Он стоял прямо на парковке.

В ХАМО-Югре за серию краж парфюмерии и электроники из магазинов задержан 10 раз судимый житель Сургута.

Фото и видео: 360.ru