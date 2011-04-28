В ХАМО-Югре за серию краж парфюмерии и электроники из магазинов задержан 10 раз судимый житель Сургута

Мужчина без оплаты забирал дорогостоящую электротехнику из сетевых магазинов региона.

В Югре за серию краж парфюмерии и электроники из магазинов задержан житель города Сургута, который ранее уже был судим десять раз. Мужчина привлекался к уголовной ответственности по статьям за имущественные преступления, поджог чужого имущества и причинение вреда человеку. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. В полиции отметили, что было получено сразу несколько заявлений от сотрудников сетевых магазинов. Они рассказали о похищении дорогостоящих смартфонов, игровых приставок, планшетов, ноутбуков и парфюмерной продукции. Общий материальный ущерб для владельцев превысил миллион рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. . Злоумышленником оказался 31-летний житель Сургута, ранее 10 раз привлекавшийся к уголовной ответственности. пресс-служба МВД РФ

В общей сложности рецидивист совершил пять хищений на территории города Ханты-Мансийска, а также еще шесть – в Сургуте. Фигурант расследования незаметно проносил украденное имущество мимо кассовой зоны. затем незаконно полученную продукцию он продавал, а денежные средства тратил на личные нужды. Ведется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Сейчас злоумышленник остается под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа