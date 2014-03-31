Стоимость подарочных наборов для новорожденных возросла в Петербурге

Комплект включает в себя 12 полезных вещей, выбранных совместно врачами, молодыми родителями и специалистами.

Стоимость подарочных наборов для новорожденных детей в Санкт-Петербурге была повышена с 15 тысяч до 17 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

Наборы стали вручать родителям в городских родильных домах с августа 2024 года. Комплект включает в себя 12 полезных вещей, выбранных совместно врачами, молодыми родителями и специалистами, среди которых: видеоняня, устройство для увлажнения воздуха, детский ночник, стерилизатор, прибор для подогрева детского питания, музыкальные и развивающие игрушки, коврик для занятий и специальное полотенце с капюшоном.

Наборы предназначены для семей, проживающих в городе, где хотя бы один родитель имеет официальную прописку. Заявления на получение набора и оформление регистрации ребёнка принимаются одновременно в многофункциональных центрах и отделениях ЗАГСа Петербурга.

В 2024 году бюджет выделил на реализацию программы 270,6 миллионов рублей. Однако в бюджете 2025 года сумма увеличилась вдвое — до 573,2 миллиона рублей. Эта социальная инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Семья" и местного аналогичного направления помощи семьям с детьми.

Ранее мы сообщили о том, что заявления в первые классы через "Госуслуги" подали почти 50 тыс. жителей Петербурга.

Фото: Pxhere