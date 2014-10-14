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В Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконного задержания общественников
Сегодня, 11:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконного задержания общественников

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Прибывшие на место полицейские без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания общественников. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователями возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц).

Следствием установлено, что 19 августа на Комендантском проспекте произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси с участием мигрантов. Прибывшие на место полицейские без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси.

По факту уголовного дела проводится расследование.

В августе за пять дней в Петербурге оштрафовали почти 2 тыс. таксистов.

Фото: Piter.tv

Теги: активисты, общественники, следователи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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