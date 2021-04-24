За пять дней в Петербурге оштрафовали почти 2 тыс. таксистов

Инспекторы ДПС остановили для проверки в городе и области более 7600 автомобилей такси.

За последние пять дней почти две тысячи таксистов привлечено к ответственности за различные нарушения. В Петербурге и Ленобласти проводилась профилактическая операция "Такси".

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за время операции инспекторы ДПС остановили для проверки более 7600 автомобилей такси. Из них порядка 1900 таксистов привлечены к административной ответственности за правонарушения.

"Самым "популярным" нарушением стало отсутствие обязательной диагностической карты, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Только за это нарушение к ответственности привлечено более 200 таксистов" пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские автошколы в два раза повысили стоимость обучения. Там утверждают, что новая минимальная планка цен на обучение поспособствует повышению качества обучения для учеников.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти