В Петербурге поймали сотню нарушителей во время рейдов "Такси" и "Мигрант"

Автомобили, на которых передвигались водители без лицензии, изымали.

За пять дней рейда "Таксист" на склад временного хранения отправили более 800 транспортных средств. Водители работали без лицензии, либо водили автомобиль без права управления транспортным средством. Об этом сообщили в группе в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор" 24 апреля.

Больше всего водителей-нарушителей заметили в Кировском районе. Затем идет Пушкинский и Колпинский районы. У некоторых водителей не было прав российского образца. Они ездили по иностранному водительскому удостоверению.

Рейд "Мигрант" позволил выявить нарушителей миграционного законодательства. Лидером оказался Московский район. Там было составлено более 400 материалов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дорожная полиция Петербурга возобновила рейды по борьбе с тонировкой.

Фото: Piter.TV