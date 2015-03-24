Дорожная полиция Петербурга возобновила рейды по борьбе с тонировкой

Тех, кто попадаются повторно, привлекают к административному аресту.

Сотрудники ГИБДД начинают рейды по проверке соблюдения требований к тонировке у окон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Это объяснили тем, что весной и летом затонированных машин становится значительно больше. Владельцы таких автомобилей, если они нарушают правила, стоят на особом учете у дорожной полиции, так же как и дрифтеры и стритрейсеры. С июня по сентябрь 2020 полицейские выявили более 76,5 тысяч нарушителей правил тонировки. Те, кто попадались повторно, уже привлекались к административному аресту вместо штрафа, как в первый раз.

Сейчас в среднем сотрудники ГИБДД выявляют около 300 нарушителей. Профилактические мероприятия будут проходить во всех районах города и области.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители застряли в пробке из-за дрифтера на улице Восстания. Иномарка кружила на перекрестке в самом центре Петербурга, это попало на видео.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО