Водители застряли в пробке из-за дрифтера на улице Восстания

На счету водителя уже множество нарушений ПДД, многие из которых он еще не оплатил.

Водитель "Ниссана" решил подрифтровать на улице Восстания и спровоцировал пробку. На это во время патрулирования обратил внимание сотрудник ГИБДД. Водителя доставили в отделение полиции, а машину забрали на спецстоянку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Нарушитель попытался скрыться, заметив полицейских, но его задержали на следующем перекрестке. За рулем находился 29-летний уроженец Республики Карелия. Ранее мужчина неоднократно нарушал ПДД и большую часть штрафов до сих пор не оплатил.

Инспекторы заподозрили, что идентификационные номера автомобиля — подделка. В отделении МВД дрифтер принес извинения у горожан за то, что побеспокоил. Он пояснил, что является участником дрифт-команды.

В отношении нарушителя составили ряд административных протоколов. За подделку или уничтожение номеров транспортного средства его могут привлечь к уголовной ответственности.

Петербуржец устроил "огненный дрифт" возле "Сибур Арены". В итоге машина сгорела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области