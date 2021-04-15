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Водители застряли в пробке из-за дрифтера на улице Восстания

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На счету водителя уже множество нарушений ПДД, многие из которых он еще не оплатил.

Водитель "Ниссана" решил подрифтровать на улице Восстания и спровоцировал пробку. На это во время патрулирования обратил внимание сотрудник ГИБДД. Водителя доставили в отделение полиции, а машину забрали на спецстоянку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Нарушитель попытался скрыться, заметив полицейских, но его задержали на следующем перекрестке. За рулем находился 29-летний уроженец Республики Карелия. Ранее мужчина неоднократно нарушал ПДД и большую часть штрафов до сих пор не оплатил. 

Инспекторы заподозрили, что идентификационные номера автомобиля — подделка. В отделении МВД дрифтер принес извинения у горожан за то, что побеспокоил. Он пояснил, что является участником дрифт-команды. 

В отношении нарушителя составили ряд административных протоколов. За подделку или уничтожение номеров транспортного средства его могут привлечь к уголовной ответственности. 

Петербуржец устроил "огненный дрифт" возле "Сибур Арены". В итоге машина сгорела. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: дрифт, номера машины, пдд, пробка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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