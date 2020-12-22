Петербуржец устроил "пламенный дрифт" возле "Сибур Арены"

Огонь уничтожил дорогой спорткар.

Вечером 14 апреля на Крестовском острове произошел пожар. Как рассказали очевидцы в сети, незнакомец устроил "пламенный дрифт" возле "Сибур Арены". В сети появилось видео с места происшествия.

Оказалось, что молодой человек, управляя BMW-6, решил подрифтовать. Однако что-то пошло не так, и дорогой спорткар воспламенился. Водитель и пассажир пытались потушить иномарку, однако у них ничего не получилось – огонь полностью уничтожил авто. Пострадавших нет.

Пользователи интернета язвительно отнеслись к ситуации. "Удивительные люди. На крутые диски, музыку и прочий тюнинг деньги находятся. А огнетушитель куплен, чтоб ментам показывать. Больше он ни на что не годится", - написал один из комментаторов. "Машина была огонь", - прокомментировал случившееся другой.

Ранее неизвестные подожгли два полицейских УАЗа у отделения на Лени Голикова.

Видео: ВКонтакте / СПБ.АВТО