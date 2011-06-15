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Неизвестные подожгли два полицейских УАЗа у отделения на Лени Голикова
Сегодня, 21:41
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smirenny

Неизвестные подожгли два полицейских УАЗа у отделения на Лени Голикова

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Полицейские среагировали оперативно.

В половину пятого утра во вторник, 13 апреля, на улице Лени Голикова у дома №31к2 (управление МВД Кировского района) загорелись два служебных УАЗа. Об этом сообщили "Невские новости".

Сотрудники полиции отреагировали быстро и потушили машины за 10 минут. Отмечается, что огонь шел снизу, из-под машин. Предполагается, что  к авто что-то подбросили. Позже версия поджога подтвердилась, обошлось без пострадавших. Подробности дела устанавливаются, вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен. 

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Фото: Piter.TV

Теги: автомобильный поджог, поджог
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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