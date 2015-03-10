Пожар на "Невской мануфактуре": что известно на второй день

Ранг пожара снизили до первого номера в 19:05.

Спустя сутки, 13 апреля, в семь часов вечера ранг пожара на "Невской мануфактуре" снизили до первого номера. В здании на Октябрьской набережной, 50, происходит тление в завалах на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС.

Сведения о пострадавших еще уточняются. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 9 единиц техники и 37 человек личного состава.

Горожане, в том числе волонтеры, помогают искать сбежавших вовремя пожара кошек из приюта, который располагался в мануфактуре.

Помимо этого стало известно, что руководителя компании по производству лодок "Англер" доставили в региональное управление СК РФ. По предварительной информации, возгорание началось по неустановленной причине в помещении, которое находится в аренде компании. После этого пламя охватило шесть этажей.

Что говорят о пожаре в "Невской мануфактуре"?

Видео: Piter.TV