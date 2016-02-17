Петербургские автошколы повысили стоимость обучения в два раза

В автошколах утверждают, что новая минимальная планка цен на обучение способствует повышению качества обучения для учеников.

Петербургские автошколы объявили о предстоящем повышении стоимости обучения с 1 августа. Минимальная цена теперь составит около 60 тысяч рублей.

В автошколах утверждают, что новая минимальная планка цен на обучение способствует повышению качества обучения для учеников. Это также снижает входной порог для тех, кто хочет научиться водить автомобиль, что, в свою очередь, приводит к более ответственному отношению к обучению.

Рост цен объясняется высокой конкуренцией между автошколами и свободным ценообразованием. Ожидается, что с увеличением стоимости обучения также возрастет количество часов вождения, которые ученикам придется отрабатывать независимо от их уровня. Ранее средняя стоимость обучения в петербургских автошколах для получения прав категории "В" составляла около 25 тысяч рублей. Таким образом, цены выросли более чем в два раза.

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Фото: Piter.TV