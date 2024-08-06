Государственное социальное такси создадут в Петербурге

Отдельные категории инвалидов, имеющие ограниченные способности к передвижению, могут заказать социальное такси для проезда до социально значимых объектов.

Власти Петербурга планируют создать государственное социальное такси. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщила вице-губернатор города Наталья Чечина.

Наталья Чечина посетила объекты социальной инфраструктуры в Пушкине и Павловске. Она подчеркнула, что в Петербурге созданы одни из лучших условий для людей с ограниченными возможностями. В частности, в Центре социальной реабилитации инвалидов Пушкинского района предоставляют социальные услуги инвалидам трудоспособного возраста.

Вице-губернатор отметила, что коллектив центра заслуживает благодарности. Она также рассказала о планах улучшить качество работы социального такси. Планируется создание государственного учреждения с определенными требованиями и контролем. Водители должны быть подготовлены и знать, как правильно обращаться с инвалидами.

Напомним, что отдельные категории инвалидов, имеющие ограниченные способности к передвижению, могут заказать социальное такси для проезда до социально значимых объектов. Для этого необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения администрации своего района или в любое удобное подразделение МФЦ. Часть стоимости проезда оплачивается за счет бюджета города. Итоговая сумма зависит от категории инвалида и места назначения.

Фото: Марина Бойцова